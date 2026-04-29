Cagliari, Flosslab entra nel capitale di GreenShare: "Le prospettive di crescita si fortificano"

L'azienda Flosslab entra nel capitale di GreenShare, rafforzando la presenza di Net Service Group in Sardegna. L'operazione, presentata questa mattina all'Hotel Regina Margherita a Cagliari, unisce due realtà nate dal mondo della ricerca e attive nell'innovazione digitale, con l'obiettivo di consolidare un polo tecnologico radicato nel territorio ma capace di competere su scala nazionale. Grazie all'integrazione, il gruppo supera i 5 milioni di euro di fatturato e i 50 addetti, puntando a una crescita ulteriore nei prossimi anni. L'accordo valorizza le competenze locali e mantiene la continuità manageriale, aprendo nuove opportunità di sviluppo soprattutto nel campo della mobilità sostenibile e delle tecnologie digitali avanzate.