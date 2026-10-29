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Calderone: "Non si può fermare l'Ai nel mondo lavoro ma uomo sempre al centro"

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29 ottobre 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
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All'evento tenutosi a Roma presso palazzo Wedekind, incentrato sulla'AI e su come questa sta cambiando il mondo del lavoro, ha partecipato anche il ministro Calderone che ha voluto rimarcare come  "oggi l'AI ha avuto un processo di accelerazione che pone un interrogativo su quello che saranno gli impatti di questi fenomeni all'interno di un mondo del lavoro. Il governo ha fatto una scelta di campo e ha detto che l'intelligenza artificiale all'interno dei contesti lavorativi deve essere utilizzata ma deve avere un'impostazione umano centrica", ha detto il ministro.

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