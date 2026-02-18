circle x black
Calzolari (BolognaFiere): "3000 espositori e tutto esaurito per Cosmoprof 2026"

"Ci aspettiamo circa 250.000 persone nelle quattro giornate"

Calzolari (BolognaFiere):
18 febbraio 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono positive: attendiamo 3000 espositori con una spiccata propensione internazionale, provenienti sia dall'Europa che dal resto del mondo. Anche per questa edizione registriamo il tutto esaurito, come sempre accade, per quanto riguarda gli spazi disponibili nei padiglioni di BolognaFiere”. Così Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla conferenza stampa di presentazione della 57^ edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, svoltasi a Milano. La manifestazione si terrà dal 26 al 29 marzo 2026 negli spazi di BolognaFiere.

“Quello della cosmetica è un settore molto dinamico, che registra numeri positivi e nel quale l'Italia gode di un posizionamento importante”. Anche grazie al ruolo da protagonista giocato dalla filiera cosmetica dello Stivale “siamo riusciti a portare il brand Cosmoprof in altri Paesi, creando un significativo network internazionale - aggiunge Calzolari - Bologna resta l'appuntamento per noi più importante, naturalmente, perché è quello che realizziamo nei nostri spazi e perchè segna l'inizio della stagione della nostra manifestazione nel mondo”.

Guardando poi alle stime relative ai visitatori attesi, il presidente Calzolari annuncia che “l’attesa è quella di numeri veramente significativi, aspettiamo infatti circa 250.000 persone in quattro giornate e siamo convinti che verranno confermate. Siamo impegnati per l'accoglienza e i servizi, migliorando ulteriormente l'offerta di cui un quartiere fieristico internazionale deve disporre”.

Importante infine per il presidente Calzolari “la presenza dei buyers esteri, per la quale dobbiamo ringraziare il rapporto con Maeci e Ice, che ci sostengono in modo veramente significativo”.

Tag
Cosmoprof cosmetica BolognaFiere
