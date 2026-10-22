Ai, Cannarsa (Sogei): "Sovranità digitale è nel governo dei dati" - Video

"I dati per noi sono funzionali a sviluppare tutte le nostre attività, dalla dichiarazione dei redditi precompilata al concordato preventivo biennale. E adesso attueremo una serie di iniziative, anche con un ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma tutto si fonda sulla sovranità del dato. Per noi quello è la sovranità". Così l'amministratore delegato di Sogei Cristiano Cannarsa, a margine dell'evento 'Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile', organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.