Career Day Luiss: Culosi (Cisco Italia), 'condividere nostra esperienza per confronto e crescita'

"È molto importante essere presenti oggi, perché il Career Day è un momento di incontro e di ascolto degli studenti, dei futuri lavoratori del domani, di coloro che porteranno nuove competenze ed energie nelle nostre aziende e, al tempo stesso, vogliamo contribuire e condividere la nostra esperienza per un confronto e una crescita". A dirlo Marianna Culosi, Innovation Exchange Pmo di Cisco Italia, al Career Day dell'università Luiss, giunto per la prima volta a Milano, presso il Milano Luiss Hub, con una giornata interamente dedicata all'incontro tra talenti e aziende.