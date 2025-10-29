circle x black
Career Day Luiss: Sgambati (Intesa Sanpaolo), 'momento utile per creare un ponte tra università e impresa'

29 ottobre 2025 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per noi è altresì importante poter avere questo contatto diretto perché per i candidati è un'occasione per presentarsi direttamente di persona e ricevere feedback immediati, nonché conoscere le opportunità professionali che la nostra realtà può offrire. Credo che questo sia un momento utile per creare un ponte tra università e impresa, che consente sia a noi che agli studenti di creare un contatto significativo, che è sempre utile". Sono le dichiarazioni di Rossella Sgambati, recruiter di Intesa Sanpaolo, in occasione del Career Day dell'università Luiss, giunto per la prima volta a Milano. La giornata si è svolta presso il Milano Luiss Hub, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano. Luiss ha sviluppato corsi e percorsi formativi dedicati all'intelligenza artificiale, al data management e alla trasformazione digitale in linea con le competenze del domani.

