Career Day Luiss: studentessa, 'momento di crescita personale e professionale'

29 ottobre 2025 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Noi studenti e neolaureati abbiamo grandissime aspettative dal Career Day Luiss. È un momento di confronto, ma soprattutto di crescita personale e professionale. Un momento in cui possiamo confrontarci direttamente con gli employer, coi recruiter, fare delle domande mirate, capire anche come si incontrano con le nostre aspettative ed esigenze, ma soprattutto, come noi possiamo incontrare le loro". Sono le parole di Giulia Carraro, Studentessa Università Luiss intervenuta al Career Day dell'ateneo, giunto per la prima volta a Milano. Una giornata interamente dedicata all'incontro tra talenti e aziende l'hub meneghino della Luiss, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro.

