Caro benzina, Urso esclude taglio accise: "Prezzi in rialzo di circa 4 centesimi"

''Nella ultima settimana l'aumento del prezzo dei benzina e gasolio è stato di 4 centesimi''. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione di una conferenza sul caro carburanti, sottolineando che "il prezzo medio ad oggi è di 1,91 euro per la benzina e 1,76 euro per il diesel". "Da domani - aggiunge - i cartelli dovranno indicare questi prezzi e quindi il cittadino potrà decidere se fare benzina da chi fa un prezzo più alto. Se il prezzo si discosta molto dal prezzo medio può denunciarlo al ministero. E' una operazione di trasparenza''.

Urso esclude un intervento sulle accise ricordando che "fu fatto dal governo precedente per l'aumento forte dei carburanti e del gas in occasione della guerra in Ucraina e non è questo il caso di oggi''.

''Il disegno di legge è importante a 360 gradi per la riforma del sistema dei carburanti e abbiamo bisogno di alcune settimane per individuare le risorse e con il ministero dell'Economia e dell'Ambiente''.