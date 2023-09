La compagnia irlandese chiede in una nota le dimissioni del presidente dell'Ente Pierluigi Di Palma: "False affermazioni su oligopolio, biglietti da 1.000 euro e algoritmi inesistenti. Decreto di Urso illegale". Il ministro: "Per Antitrust misura assolutamente necessaria". Oggi tavolo al Mimit

Caro biglietti e misure del governo italiano, Ryanair punta il dito contro l'Enac e chiede le dimissioni del presidente. Considerando che "il falso rapporto prodotto dall'Enac e presentato al Governo Italiano sul prezzo dei biglietti aerei" avrebbe indotto in errore l'esecutivo, la compagnia irlandese chiede al presidente dell'Ente Pierluigi Di Palma "di assumersi la responsabilità e di dimettersi", segnala in una nota Ryanair, sottolineando "i molteplici errori nel rapporto Enac tra cui false affermazioni su biglietti aerei (inesistenti) da 1.000 euro, false affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e false affermazioni su regimi di oligopolio nel mercato italiano".

Ryanair "ritiene inaccettabile che il Presidente della Direzione del trasporto aereo italiano non abbia spiegato con precisione il diritto comunitario (Reg. 1008/2008) al Ministro Urso, che garantisce a tutte le compagnie aeree la libertà di prezzo, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il decreto illegale del Ministro Urso aumenterà le tariffe aeree sulle rotte verso la Sicilia e la Sardegna e ridurrà la capacità".

La compagnia osserva che "i commenti di ieri di Di Palma, che afferma erroneamente che esiste un 'oligopolio' in Italia, mostrano quanto sia poco informato sulla gestione delle compagnie aeree".

URSO: "MISURA ILLEGALE? PER ANTITRUST ASSOLUTAMENTE NECESSARIA". OGGI TAVOLO AL MIMIT

"Anche i siciliani e i sardi hanno diritto di poter scegliere un volo a un prezzo ragionevole e soprattutto lo hanno i cittadini in caso di eventi catastrofali". Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Start su SkyTg24, sul decreto tariffe per contenere il caro voli. Oggi il tavolo sul trasporto aereo al ministero con le 8 compagnie aeree che operano in Italia. E tutte, secondo quanto riferisce il ministro, "nessuna esclusa, hanno presentato un piano di sviluppo e crescita dei loro voli e rotte e sedi nel nostro Paese". Alla domanda sulle accuse di illegalità indirizzate da Ryanair Urso replica che l'Antitrust ha parlato di misura "assolutamente necessaria", l'Autorita' dei trasporti l'ha definita "assolutamente giusta" e l'Enac "doverosa".