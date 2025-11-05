circle x black
Casa, disponibile in Italia Ring Intercom Video: la sicurezza visiva arriva negli appartamenti

Da oggi disponibile su Amazon.it , permette di vedere e parlare con chiunque si trovi all’ingresso e autorizzare l’accesso anche da remoto

Casa, disponibile in Italia Ring Intercom Video: la sicurezza visiva arriva negli appartamenti
05 novembre 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
Nel 2022 Ring ha presentato Ring Intercom, una soluzione innovativa pensata per offrire a chi vive in appartamento maggiore comodità e tranquillità, permettendo di gestire l’ingresso del proprio edificio in modo semplice e sicuro. Da allora, sempre più persone in tutta Europa si affidano alla tecnologia di Ring Intercom per trasformare e semplificare l’accesso alle proprie abitazioni. Oggi, Ring annuncia la disponibilità in Italia di Ring Intercom Video, la nuova generazione della gamma di dispositivi Ring per la sicurezza domestica intelligente. Chi dispone di un citofono video compatibile può contare su un controllo visivo ancora più completo dell’ingresso del proprio edificio: grazie a Ring Intercom Video, infatti, è possibile vedere e parlare con chiunque si trovi all’ingresso e autorizzare l’accesso anche da remoto, ovunque ci si trovi.

Che ci si stia rilassando sul divano o ci si trovi in viaggio, con Ring Intercom Video si ha sempre sotto controllo ciò che accade davanti all’ingresso di casa, direttamente dal palmo della propria mano.

La funzione Live Video View e l’audio bidirezionale permettono di vedere, parlare e, se necessario, aprire la porta ai visitatori tramite l’app Ring. Inoltre, chi possiede un dispositivo Echo Show, può usufruire di ancora più comodità con il monitoraggio video e la comunicazione a mani libere.

La funzione di streaming di Ring Intercom Video consente agli utenti di verificare visivamente chi è all’ingresso prima di sbloccare da remoto l’accesso all’edificio, ovunque si trovino. Grazie allo streaming video, è possibile sapere sempre chi si trova alla porta, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza alla quotidianità in appartamento. La perfetta integrazione con l’app Ring permette lo streaming video in tempo reale dall’ingresso dell’edificio, offrendo una visione immediata per verificare chi sta suonando alla porta.

Ring Intercom Video è progettato per essere installato facilmente in autonomia, in meno di un’ora e senza bisogno di modifiche strutturali: la soluzione ideale sia per proprietari che per inquilini affittuari. Il dispositivo è anche compatibile con la verifica automatica per le consegne di Amazon, che consente ai clienti di Ring di fornire un accesso controllato e temporizzato ai corrieri Amazon verificati per accedere all’edificio e consegnare i pacchi in modo sicuro, anche quando non si è in casa.

Ring Intercom Video rivoluziona la gestione degli accessi agli edifici, rendendo la vita in appartamento più semplice e sicura. Chi viaggia spesso o chi passa molto tempo fuori casa, può ora vedere, parlare e gestire l’accesso ai visitatori in qualsiasi momento, per una tranquillità senza compromessi.

Ring Intercom Video è da oggi disponibile su Amazon.it . Dal 2 dicembre, chi possiede già un citofono compatibile e ha acquistato Ring Intercom in passato, può aderire al programma di permuta. Per ulteriori informazioni, visitare il sito qui .

Ring Intercom Video sicurezza visiva accesso remoto controllo visivo
