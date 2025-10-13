circle x black
Catastini (Fondazione Maire), 'Servono ecosistemi tra imprese e istituzioni per formare nuovi talenti green'

13 ottobre 2025 | 16.54
Redazione Adnkronos
"Questa ricerca nasce con l'intento di capire se i flussi migratori possano diventare un'opportunità per avere più competenze e persone formate per la transizione energetica. Le aziende cercano lavoratori qualificati ma non li trovano, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo." Così Ilaria Catastini, direttore generale Fondazione Maire-ETS, durante la presentazione dei risultati del progetto "Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa" tenutosi a Roma.

