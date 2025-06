Centinaio: “Planeat progetto importante per la lotta allo spreco”

“Il progetto Planeat è importante per la lotta allo spreco, che si fa ogni giorno, a partire dalle mense scolastiche, ospedaliere e dalla spesa di ognuno di noi,” ha detto il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa sulla prevenzione dello spreco alimentare con l’innovazione digitale, oggi presso la Sala Caduti di Nassirya a Roma. “Serve pensare al futuro e al pianeta, consumando in modo più consapevole. Rendere la cucina italiana patrimonio dell’umanità darebbe valore aggiunto al Made in Italy e aiuterebbe a rafforzare la consapevolezza di quello che mangiamo, riducendo così anche gli sprechi,” ha aggiunto Centinaio.