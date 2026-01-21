Cereal Docks, acquista il 70% della spagnola Quality Corn

Cereal Docks, gruppo industriale italiano leader nella prima trasformazione agro-alimentare per la produzione di ingredienti derivati da semi oleosi e cereali, annuncia la sottoscrizione di un accordo di investimento per l’acquisto del 70% di Quality Corn, gruppo spagnolo leader a livello europeo nella trasformazione del mais per l’industria alimentare. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di gennaio. L’operazione si inserisce nel Piano Industriale 2025–28 di Cereal Docks, che prevede tra l’altro una crescita per linee esterne (M&A), per un ampliamento dell’offerta nel segmento degli ingredienti alimentari – con focus su mais food e cereali gluten free - in linea con i principali trend di consumo e lo sviluppo della presenza sui mercati internazionali.

Attraverso questa acquisizione, Cereal Docks rafforza la propria piattaforma produttiva e commerciale dedicata al mais, cereale gluten free strategico. L’ingresso di Quality Corn Group consente al Gruppo di ampliare ulteriormente la propria presenza industriale in Europa. L’integrazione con Molino Favero, specializzato nella produzione di farine di mais e ingredienti gluten free, favorirà inoltre lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali, anche in termini di approvvigionamento agricolo, innovazione di prodotto e soluzioni ingredientistiche a maggior valore aggiunto.

Quality Corn Group è un’azienda spagnola tra le principali a livello europeo nella macinazione del mais per uso alimentare. Il gruppo ha sede operativa ad Ariéstolas, in Aragona e dispone di un secondo stabilimento produttivo nel Sud-Ovest della Francia. Con un fatturato di circa 90 milioni di euro e 80 dipendenti, Quality Corn Group opera lungo una filiera completamente integrata, dal seme all’ingrediente, che consente un controllo diretto di tutte le fasi del processo produttivo, assicurando tracciabilità e massima qualità delle materie prime, nonché continuità degli approvvigionamenti per l’industria alimentare.

L’azienda è specializzata nella selezione, nello stoccaggio e nella macinazione del mais e offre un portafoglio prodotti articolato che comprende farine di mais precotte, crude e nixtamalizzate destinate ai mercati bakery, snack e birra, popcorn – ambito in cui Quality Corn Group è tra i principali fornitori europei di chicchi – oltre a mais tostato per snack croccanti e varietà specifiche per tortillas, nachos e prodotti Tex-Mex, a servizio dei principali operatori dell’industria alimentare internazionale. "Siamo molto contenti dell’ingresso di Quality Corn Group che rappresenta per noi un altro passaggio strategico nel nostro percorso di crescita", commenta Mauro Fanin, il presidente del Gruppo Cereal Docks. "L’operazione è coerente con la nostra visione industriale, orientata allo sviluppo di filiere agricole integrate e ad alto valore aggiunto, e rafforza il nostro ruolo di partner industriale per l’industria alimentare internazionale. Quality Corn condivide il nostro approccio alla qualità, alla tracciabilità e al presidio diretto della filiera, elementi chiave per essere al fianco dei nostri partner in mercati sempre più complessi e globali".

Da parte sua, Agustí Mariné, fondatore e Direttore Generale del Gruppo Quality Corn, commenta: "È un momento molto importante per il gruppo di professionisti che ha costruito il Gruppo Quality Corn. Siamo, e vogliamo continuare a essere, un’azienda con profonde radici agricole. Oggi oltre 800 agricoltori professionali conferiscono i migliori prodotti della nostra terra per realizzare alimenti di altissima qualità. Ora, insieme a Cereal Docks, vogliamo aumentare ulteriormente questo numero e offrire ai nostri clienti la possibilità di accedere a un catalogo di ingredienti più ampio. Credo che questo passo rappresenti l’evoluzione naturale richiesta da un settore agroalimentare sempre più professionalizzato, con una maggiore consapevolezza sociale e una più forte responsabilità nei confronti dell’ambiente. Il mio più sincero ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui".

Per quanto riguarda gli advisor coinvolti nell’operazione, Ey-Parthenon ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo (M&A) ed Ey Abogados come advisor legale di Quality Corn Group. Cereal Docks si è avvalsa del supporto di Kpmg in qualità di advisor legale e per le attività di Due Diligence, di Sat Studio Legale come advisor legale e di Tz&A Studio associato come advisor finanziario.