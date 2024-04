Ciocca (Ciocca Spa): “Il made in Italy ci ha aiutati a raggiungere quei clienti che cercavano una qualità superiore”

Ciocca (Ciocca Spa): “Avevamo necessità di trovare nuovi canali di distribuzione e clienti più affini al nostro prodotto, attraverso la piattaforma Amazon abbiamo raggiunto tutta una serie di consumatori che cercavano prodotti di qualità e Made in Italy. Il nostro brand non era famoso ma il made in Italy ci ha aiutati a raggiungere quei clienti che cercavano una qualità superiore” ha detto Filippo Ciocca, presidente Ciocca Spa a margine della conferenza di presentazione della terza edizione dei Made in Italy Days promossa da Amazon, in collaborazione con Agenzia ICE, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.