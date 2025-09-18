circle x black
Codau 2025: Gianotti (Aws Italia): "Tecnologie digitali e Ai elementi fondamentali per collaborazione tra università"

18 settembre 2025 | 13.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Crediamo che la trasformazione digitale e l'utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare dell'intelligenza artificiale, saranno un elemento fondamentale da sfruttare il più possibile per accelerare la collaborazione tra le università e riuscire ad ottimizzare l'investimento infrastrutturale, utilizzando dei meccanismi di collaborazione per continuare a mantenere quella coopetizione, e competizione sul contenuto, sull'eccellenza accademica che, invece, è il frutto fondamentale che arriva dalle nostre università e chi costruisce le future generazioni e le loro competenze". Così, Sergio Gianotti, responsabile per il settore pubblico Aws Italia (Amazon Web Services Italia), in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
