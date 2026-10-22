circle x black
Cerca nel sito
 

Colamussi (FS Sistemi Urbani): "Più servizi e tecnologia per convincere gli italiani a lasciare l'auto"

"Intelligenza artificiale e accessibilità per migliorare l’offerta e rendere i mezzi più sicuri"

Matteo Colamussi - (Foto Adnkronos)
Matteo Colamussi - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Asstra deve intercettare sempre più i bisogni degli utenti e cercare di soddisfarli non soltanto garantendo prestazioni migliori, ma anche dotandosi di sistemi tecnologici. Non si tratta soltanto di intelligenza artificiale: questi sistemi devono garantire l’accessibilità e, soprattutto, facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Credo che questa sia la ricetta per eliminare dalle strade le auto e i mezzi poco moderni, garantendo non soltanto la sostenibilità economica, ma anche l’abbattimento delle emissioni di CO₂ e contribuendo alla sostenibilità ambientale". Lo afferma Matteo Colamussi, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, in occasione della 20esima edizione del Convegno nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'.

 

Colamussi ha poi sottolineato la necessità di rendere il trasporto pubblico più competitivo rispetto all’auto privata, attraverso il potenziamento dei servizi e la creazione di hub calibrati sulle esigenze dei territori. "Dobbiamo convincere quanti più italiani possibile ad abbandonare l’auto, che resta il principale concorrente del trasporto pubblico, e a utilizzare i mezzi pubblici - ha aggiunto -. Dobbiamo creare hub adeguati al contesto demografico e, soprattutto, cercare di intercettare, con un’offerta variegata, le necessità di un’utenza sempre più dinamica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza