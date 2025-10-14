ComoLake 2025, Butti: "Processo di digitalizzazione nel nostro paese sta proseguendo"

"In questa edizione di ComoLake ci saranno, come al solito, importanti novità e si parlerà del processo di digitalizzazione del nostro paese che sta proseguendo, ad esempio, con la tecnologia più moderna, come l'intelligenza artificiale". Sono le parole di Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione, al Digital Innovation Forum - ComoLake 2025 in programma dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba, Cernobbio (CO) e organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS.