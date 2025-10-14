circle x black
Cerca nel sito
 

ComoLake 2025, Butti: "Processo di digitalizzazione nel nostro paese sta proseguendo"

14 ottobre 2025 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"In questa edizione di ComoLake ci saranno, come al solito, importanti novità e si parlerà del processo di digitalizzazione del nostro paese che sta proseguendo, ad esempio, con la tecnologia più moderna, come l'intelligenza artificiale". Sono le parole di Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione, al Digital Innovation Forum - ComoLake 2025 in programma dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba, Cernobbio (CO) e organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza