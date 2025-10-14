circle x black
ComoLake, Schiavo (Tim): "Nostra visione chiara per supporto a competitività"

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim
14 ottobre 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
"La visione di Tim Enterprise è chiara: costruire un’infrastruttura solida, sostenibile e tutta italiana per supportare l’autonomia digitale e la competitività del Paese in Europa e nel mondo”. Lo ha detto oggi Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, intervenendo all'edizione 2025 del Digital Innovation Forum.

Tim Enterprise "rappresenta il cuore tecnologico dell’Italia - ha sottolineato Schiavo -, con una piattaforma integrata che unisce connettività, data center di ultima generazione, servizi cloud, cybersecurity e IoT".

"Con un piano di investimenti da un miliardo di euro per i prossimi tre anni, stiamo potenziando la nostra rete di data center, molti certificati ai massimi standard internazionali, e sviluppando tecnologie all’avanguardia come l’edge computing e soluzioni ai ready. Il cloud è diventato la nostra principale fonte di ricavi, confermando la nostra leadership in un mercato in rapida evoluzione" ha poi concluso.

autonomia digitale competitività infrastruttura solida sostenibilità
