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Confesercenti, Fratoianni: "Interessante pdl su rigenerazione urbana, evitare desertificazione città"

Nicola Fratoianni - (Adnkronos)
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14 ottobre 2026 | 17.27
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"Siamo di fronte a un rischio di una vera e propria desertificazione delle nostre città. Il commercio di prossimità soffre una lunga e problematica crisi che è il frutto di scelte politiche che hanno favorito da un lato la concentrazione in grandi centri commerciali, dall'altro l'e-commerce. Su questo serve innestare una politica capace di invertire la tendenza. La proposta di legge di Confesercenti sulla rigenerazione urbana è interessante e io penso che vada accompagnata da politiche che sul piano generale e anche su quello fiscale consentano di redistribuire la ricchezza. Per esempio con una web tax dignitosa e non con quella del 3% di ora, riportando risorse dove oggi sono scomparse. Da questo punto di vista credo che ci sia il margine per fare molto". . Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), intervenendo a un confronto ad 'Aperti - Confesercenti Forum 2026' in corso a Piazza del Popolo a Roma.

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rigenerazione urbana desertificazione città commercio di prossimità
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