circle x black
Cerca nel sito
 

Confesercenti, Lupi: "Pdl su rigenerazione urbana in direzione giusta"

Maurizio Lupi - (Adnkronos)
Maurizio Lupi - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 17.35
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"Credo che il fondo per la rigenerazione urbana" previsto dalla proposta di legge popolare di Confesercenti"non serve a sostituire le iniziative che voi mettete in campo ma creare le condizioni per una città che attrae e non espelle. La vostra proposta si inserisce in un discorso più ampio, in cui è necessario fare in modo che i nostri giovani possano avere affitti a canone concordato nelle nostre città. Serve un atto di coraggio: per coloro che mettono la loro casa a canone concordato e a lungo termine mettere la cedolare secca al 5% e all'1% quando sono coinvolti soggetti fragili". Lo ha detto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, intervenendo ad 'Aperti - Confesercenti Forum 2026' a Piazza del Popolo a Roma, riferendosi alla proposta di legge popolare sulla rigerenerazione urbana di Confesercenti.

"Dovete -ha detto ancora Lupi- portare avanti la vostra proposta che secondo me è importante, poi vedremo risorse e coperture, ma la direzione è giusta".

"Dare luce e vita alle città non è solo uno slogan ma un imperativo, prima che politico, morale. Le città si stanno desertificando, in particolare quelle grandi non sono luogo dove la vita sociale si svolge. Il tema della rigenerazione urbana ma innanzitutto il tema di come favorire la possibilità che i negozi di vicinato abbiano non solo una funzione economica legittima ma una grande funzione sociale diventa una priorità per una politica che vuole guardare e costruire e il futuro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rigenerazione urbana affitti a canone concordato
Vedi anche
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza