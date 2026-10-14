Confesercenti, Lupi: "Pdl su rigenerazione urbana in direzione giusta"

"Credo che il fondo per la rigenerazione urbana" previsto dalla proposta di legge popolare di Confesercenti"non serve a sostituire le iniziative che voi mettete in campo ma creare le condizioni per una città che attrae e non espelle. La vostra proposta si inserisce in un discorso più ampio, in cui è necessario fare in modo che i nostri giovani possano avere affitti a canone concordato nelle nostre città. Serve un atto di coraggio: per coloro che mettono la loro casa a canone concordato e a lungo termine mettere la cedolare secca al 5% e all'1% quando sono coinvolti soggetti fragili". Lo ha detto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, intervenendo ad 'Aperti - Confesercenti Forum 2026' a Piazza del Popolo a Roma, riferendosi alla proposta di legge popolare sulla rigerenerazione urbana di Confesercenti.

"Dovete -ha detto ancora Lupi- portare avanti la vostra proposta che secondo me è importante, poi vedremo risorse e coperture, ma la direzione è giusta".

"Dare luce e vita alle città non è solo uno slogan ma un imperativo, prima che politico, morale. Le città si stanno desertificando, in particolare quelle grandi non sono luogo dove la vita sociale si svolge. Il tema della rigenerazione urbana ma innanzitutto il tema di come favorire la possibilità che i negozi di vicinato abbiano non solo una funzione economica legittima ma una grande funzione sociale diventa una priorità per una politica che vuole guardare e costruire e il futuro".