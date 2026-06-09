Confindustria allerta l'Ue: senza revisione Ets, rischio deindustrializzazione

Nell'Unione Europea, "senza una revisione profonda" dell'Ets, l'Emissions Trading System usato per scambiare quote di emissioni di Co2, "andiamo verso una deindustrializzazione, che l'Europa non si può permettere". Lo sottolinea il vicepresidente della Confindustria con delega all'Energia Aurelio Regina, a Bruxelles in una conferenza stampa dedicata all'Ets. L'associazione datoriale, aggiunge, "è determinata" a favorire una revisione dell'Ets che "non faccia perdere competitività" all'Europa, proprio in un momento in cui si trova in una "guerra commerciale dalla Cina senza precedenti", perché "le merci cinesi stanno invadendo l'Europa". Questa, avverte, "è l'ultima chiamata", avverte.