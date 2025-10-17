Connessioni al Femminile, Vitali (Rete del Dono): "lavorato su empowerment e cultura del dono"

"A marzo, insieme a Nestlé, abbiamo costruito un bando che ha avuto due obiettivi: lavorare sull'empowerment al femminile e diffondere nel territorio umbro la cultura del dono. Questo secondo punto è importante perché il crowdfunding aiuta le organizzazioni a coinvolgere il territorio e a partecipare alla realizzazione dei progetti. Del progetto di Pepita ci ha convinto il fatto che è trasversale e intergenerazionale". Lo ha detto la presidente della Rete del Dono, Valeria Vitali, a margine della conferenza stampa tenutasi presso lo stabilimento Perugina di Perugia dove è stato premiato il progetto della Cooperativa Pepita volto a promuovere l'inclusione e la tutela delle donne.