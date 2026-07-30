circle x black
Cerca nel sito
 

Consob, Guido Stazi nominato presidente con zero voti contrari: è la prima volta

Guido Stazi è stato nominato presidente della Consob senza voti contrari, per la prima volta nella storia della Commissione. Il mercato italiano "da un lato non accenna a rallentare l’esodo delle imprese italiane dalla Borsa Italiana, dall’altro è cresciuta in modo significativo la capitalizzazione"

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
30 luglio 2026 | 18.55
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

La nomina ieri di Guido Stazi alla presidenza della Consob non ha visto nessun voto contrario. È la prima volta che accade nella storia della Commissione. Il voto della Camera ha visto i deputati votare a favore con 17 sì e 5 astensioni da parte delle minoranze.

Durante l'audizione dinanzi alle commissioni Finanze di Camera e Senato, il neo presidente ha sottolineato come i recenti dati evidenzino luci e ombre nel mercato italiano: "Da un lato non accenna a rallentare l’esodo delle imprese italiane dalla Borsa Italiana, dall’altro è cresciuta in modo significativo la capitalizzazione di mercato" che ha toccato i 1.209 miliardi di euro, il 51% del Pil (erano 1.077 miliardi a fine 2025).

A trainare "l'andamento favorevole" del mercato è stato l'incremento dei prezzi dei titoli bancari ed energetici "che hanno un peso significativo nel listino e che vedono un importante ruolo dello Stato come azionista e come tutore di asset strategici". "Si tratta di comparti che meritano particolare attenzione alla luce delle tensioni geopolitiche internazionali e delle sfide poste dalle transizioni in atto" ha poi rimarcato Stazi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
consob vigilanza borsa italiana capitalizzazione pil
Vedi anche
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza