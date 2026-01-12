Consumi, secondo un'indagine per il 66% degli italiani il prezzo è determinante nell'acquisto di abbigliamento

Secondo la ricerca 'Value of e-commerce for Eu consumers', condotta da Copenhagen economics per Shein, lo shopping online si conferma una leva che consente ai consumatori italiani di ottimizzare il proprio potere d'acquisto
Secondo la ricerca 'Value of e-commerce for Eu consumers', condotta da Copenhagen economics per Shein, il 66% dei consumatori italiani cita il prezzo tra i fattori determinanti nell'acquisto di abbigliamento, una tendenza che attraversa tutte le fasce di reddito ed età. Lo studio, basato su un sondaggio condotto su consumatori dell'Ue e italiani, evidenzia che la sensibilità al prezzo non è solo una necessità per chi ha redditi bassi (56% del campione) ma una scelta consapevole, anche per chi appartiene a fasce di reddito medio e medio-alto (44% del campione). La ricerca sottolinea, inoltre, che questa attenzione al prezzo è una tendenza che supera le generazioni: i giovani rappresentano solo il 27% del campione, mentre il 73% appartiene a fasce d’età mature, dimostrando che non si tratta di un comportamento esclusivamente giovanile, ma di una priorità diffusa tra i consumatori italiani, indipendentemente dall’età.
In generale, lo shopping online si conferma una leva che consente ai consumatori italiani di ottimizzare il proprio potere d'acquisto: le famiglie che scelgono l'e-commerce risparmiano in media circa il 13% della spesa mensile per abbigliamento e calzature. A livello aggregato, questo si traduce in un potenziale risparmio annuo di 1,7 miliardi di euro per i consumatori italiani e di 22 miliardi di euro nell'intera Unione europea.
Oltre al vantaggio economico, i consumatori italiani riconoscono altri benefici dell’acquisto online, tra cui l'accesso a offerte migliori: l'81% ritiene che lo shopping online permetta loro di accedere a offerte più vantaggiose; la disponibilità di varietà e tendenze: il 72% afferma che l’online offre stili e tendenze non reperibili altrove; il risparmio di tempo: il 79% riconosce che lo shopping online consenta di risparmiare tempo; la convenienza: Il 78% concorda che l'e-commerce offra opzioni più convenienti. Il report evidenzia anche il ruolo dell'e-commerce nel ridurre le disparità geografiche: quasi la metà dei consumatori che vivono in aree rurali trova difficile accedere ai negozi di abbigliamento fisici nei pressi delle proprie abitazioni, contro il 29% delle zone urbane. Inoltre, il 72% dei consumatori rurali deve percorrere oltre 20 minuti di viaggio per raggiungere un negozio, rispetto al 58% di chi vive in aree urbane.
Lo studio arriva in un momento storico in cui l'e-commerce continua a trasformare e ridefinire le abitudini di acquisto: nel 2024, il 77% degli utenti internet dell'Ue ha effettuato acquisti online, rispetto al 53% del 2010: "Abbiamo analizzato ciò che i consumatori italiani intervistati apprezzano maggiormente dell'e-commerce -spiega Henrik Ballebye Okholm di Copenhagen economics-. Il prezzo emerge come il fattore più menzionato, in modo trasversale rispetto a reddito ed età, ma lo shopping online risponde anche ad altre esigenze concrete, come una gamma più ampia di stili e taglie, aspetto particolarmente rilevante per le comunità rurali dove l’accesso ai negozi fisici è più limitato".
"In Shein -aggiunge Leonard Lin, presidente Shein per l'Emea e global head of public affairs- ci impegniamo a rendere la moda accessibile e conveniente per tutti. Il nostro modello on-demand ci consente di rispondere rapidamente alle preferenze dei consumatori, alle tendenze e ai diversi stili. Questo studio conferma ciò che possiamo osservare ogni giorno: i consumatori apprezzano la varietà, la praticità e la convenienza economica. Grazie all'e-commerce e a un approccio guidato dalla domanda, vogliamo contribuire a rendere la moda più inclusiva e accessibile per tutti i consumatori italiani".