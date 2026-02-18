Cosmetica, Zannini (BolognaFiere Cosmoprof): "Alte aspettative per l'edizione 2026"

"Le aspettative per l'edizione 2026 di Cosmoprof sono molto buone. Sono attesi 3000 espositori da 64 Paesi. Di queste tre migliaia, l'80% viene dall'estero, confermando quindi il Cosmoprof come hub internazionale per l'industria cosmetica. Il marchio Cosmoprof è leader a livello mondiale. La manifestazione di Bologna rappresenta l'evento più importante ma ce ne sono altre in tutto il mondo: ad Hong Kong, in Thailandia, in India e negli Stati Uniti, a Las Vegas e Miami. Il network internazionale consolidato di Cosmoprof è un elemento che caratterizza la nostra piattaforma di business e che è riconosciuto da tutti gli operatori". Lo ha detto Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione a Milano della 57^ edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La kermesse si terrà dal 26 al 29 marzo 2026 alla fiera di Bologna.