circle x black
Cerca nel sito
 

Costa Global Summit 2025: presentati i tre pilastri strategici del leader nel turismo esperienziale

15 dicembre 2025 | 16.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Riuniti oltre 2.500 partecipanti tra partner, agenti di viaggio e ospiti internazionali alla seconda edizione del Costa Global Summit, svoltasi a Barcellona. Presenti all'evento anche l'Amministratore Delegato Mario Zanetti e il Top Management, nel corso del quale l'azienda ha presentato le novità per il 2026, confermando il proprio ruolo di leader nel turismo esperienziale. A guidare il racconto della strategia di Costa nel corso della serata, tre pilastri strategici della Sea & Land Wonder Platform: itinerari esclusivi, un'offerta food d'eccellenza e una flotta con soluzioni sempre più innovative e sostenibili. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza