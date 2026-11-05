Costarella (Conai): "Italia prima in Ue per riciclo imballaggi, ma pesano divari regionali"

"L'Italia è prima in Europa per riciclo pro capite dei rifiuti di imballaggio, in particolare ci sono regioni che ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo, ma ce ne sono altre purtroppo ben distanti dall'obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Tra le fragilità del sistema le infrastrutture a supporto". Così Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.