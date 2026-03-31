Crisi Iran: l'Ue dice no alla sospensione dei vincoli di bilancio

Oggi non ci sono le condizioni per attivare la clausola generale di salvaguardia del patto di stabilità, che sospenderebbe l'applicazione dei vincoli di bilancio, che venne utilizzata nel marzo del 2022 davanti ai lockdown imposti dalla pandemia di Covid-19. Lo spiega all'Adnkronos un portavoce della Commissione Europea, dopo che dal governo italiano sono arrivate voci che chiedevano la sospensione dei vincoli di bilancio, per far fronte alla crisi innescata dalla guerra scatenata da Usa e Israele contro l'Iran.

"La clausola di salvaguardia generale (Gec in gergo, General Escape Clause, ndr) del patto di stabilità e crescita - afferma il portavoce - che consente agli Stati membri di discostarsi dal loro percorso di spesa netta, può essere attivata solo in caso di grave recessione economica nell'area dell'euro o nell'Ue nel suo complesso. Stiamo monitorando attentamente la situazione instabile in Medio Oriente, ma non ci troviamo in questo scenario".

Di fatto, la situazione in cui si trova l'Unione è diversa da quella del 2022: allora l'Ue dovette sospendere i vincoli per consentire agli Stati membri di sostenere le economie e le aziende costrette a chiudere i battenti o a ridurre l'attività per via della pandemia. Oggi, invece, si prospetta una crisi dovuta alla scarsità di petrolio, di gas e di prodotti raffinati, a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Si ritiene che stimoli di bilancio, a quanto si apprende, potrebbero addirittura risultare controproducenti in un contesto simile, dato che potrebbero stimolare la domanda di energia e aggravare ulteriormente la situazione, sia in termini di prezzi più elevati, sia di carenze di offerta.