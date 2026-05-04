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Dazi auto Usa: l'Ue non cede alle minacce, la posizione di Klingbeil

Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil esorta l'Ue a rimanere ferma contro le minacce di Trump sui dazi Usa al 25% sulle importazioni di automobili dall'Unione.

Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil (in primo piano) - Fotogramma/Ipa
Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil (in primo piano) - Fotogramma/Ipa
04 maggio 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Ue deve restare "ferma sulle proprie posizioni" davanti alle minacce del presidente degli Usa Donald Trump di alzare i dazi sulle auto importate negli Usa dall'Ue al 25%. Lo dice il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles.

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Si tratta, osserva, di "dibattiti che portiamo avanti da tempo nelle relazioni transatlantiche. Noi in Europa dobbiamo restare fermi sulle nostre posizioni. Dobbiamo trarre le nostre conclusioni. E lo faremo ora nell'Eurogruppo e domani all'Ecofin", conclude.

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dazi Usa dazi auto Lars Klingbeil Donald Trump
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