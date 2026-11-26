Oltre 380 milioni di euro di esportazioni perse tra dazi americani e debolezza del dollaro. La nuova escalation di dazi, con la minaccia per il vino italiano, rischia di penalizzare ulteriormente il made in Italy. In un’intervista all’Adnkronos, Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione italiana vini e alla guida della storica dinastia imprenditoriale ha spiegato quali potrebbero essere gli effetti ma anche le carte che l’Italia potrebbe giocare.

Oltre 380 milioni di euro di esportazioni perse tra dazi americani e debolezza del dollaro. La nuova escalation di dazi, con la minaccia per il vino italiano, rischia di penalizzare ulteriormente il made in Italy. In un’intervista all'’Adnkronos, Lamberto Frescobaldi, presidente di Unione italiana vini e alla guida della storica dinastia imprenditoriale ha spiegato quali potrebbero essere gli effetti ma anche le carte che l’Italia potrebbe far valere.

Presidente, quanto potrebbe costare al vino italiano la nuova escalation di dazi minacciata da Trump?

"Oggi è ancora presto per fare una stima. Se si dovesse procedere in questa direzione, l’impatto ci sarà. E non sarà poco. La prima ondata di dazi è già costata oltre 380 milioni di euro al vino italiano".

Trump ha scelto di colpire il vino italiano, ma non lo champagne francese o il whiskey irlandese.Perchè?

"Durante la prima amministrazione Trump furono messi dazi sui vini di diversi Paesi europei, dalla Francia alla Germania, alla Spagna. L'Italia riuscì ad uscirne indenne, beneficiando del fatto che non facesse più parte del consorzio Airbus, mentre era in corso una disputa commerciale con Boeing . Questa volta potremmo non essere più graziati. Evidentemente lo champagne e il whiskey sono prodotti non così sostituibili al momento nel panorama americano. Ci sta aiutando il fatto che il dollaro, rispetto ad allora, si sia un po' indebolito e che iniziamo a capire che è finita l’epoca del tutto per tutti. L’Europa si trova tra due grandi blocchi come Cina e Stati Uniti e deve difendersi. Ha iniziato a mettere dei paletti rispetto alla Cina, pur avendo paura di subire ritorsioni che provocherebbero un effetto boomerang".

Considerando che gli Stati Uniti assorbono il 24% delle esportazioni italiane di vino, è sostenibile?

"Negli Stati Uniti ci sono tante persone originarie dell'Italia che nutrono affetto verso l'Italia: un mercato naturale, uno sbocco molto importante per i nostri prodotti. L'Italia ha fatto dei buoni vini, ma anche dei buoni prezzi rispetto a quelli francesi. Questo ha comportato che tante volte il vino italiano fosse comprato anche per un ottimo rapporto qualità-prezzo. È il momento, invece, di prendere le distanze da questa narrativa: dobbiamo fare dei prodotti che siano veramente di qualità, affinché non siano comprati soltanto per il prezzo".

Quali sono i mercati alternativi sui quali il vino italiano può puntare e dove ci sono maggiori possibilità di crescita?

"Non ci sono tante alternative di queste dimensioni. Ma ci sono, come nel Sud-est asiatico e, più in generale, in Asia: Thailandia, Vietnam, Corea. Non sono grandi mercati, ma possono offrire delle possibilità di crescita. Anche il Giappone ci aiuta, anche se adesso sta pagando la svalutazione dello yen. Poi ci auguriamo che finisca la guerra tra Russia e Ucraina. La Russia è uno dei mercati di maggiore espansione per l’Italia. In Russia l’Italia ha venduto più della Francia.Infine, c'è una notevole spinta alle esportazioni italiane in Brasile grazie al Mercosur, un accordo che sta aiutando molto. Ci auguriamo che anche Perù, Bolivia e Colombia possano fare accordi con noi".

Lo champagne acquisisce un vantaggio competitivo rispetto al vino italiano e, in particolare, al Prosecco. Non si rischia una guerra commerciale tra Italia e Francia?

"Le rispondo con un’altra domanda, e non solo per il vino: non è questo il momento di fare l’Europa federalista, come diceva Spinelli? Se non ora, quando ?"

Chi sta pagando concretamente il prezzo dei dazi? I produttori italiani, i distributori americani o proprio i consumatori?

"Sicuramente i produttori italiani, ma anche i distributori americani stanno pagando un prezzo. RNDC, il secondo grande distributore americano, ha chiuso i battenti, mandando a casa migliaia di persone. In queste ore anche un altro importantissimo distributore di New York, che si chiama Empire, ha annunciato che chiuderà il primo gennaio. Quindi questi dazi hanno fatto male a noi, ma hanno fatto malissimo anche alla filiera americana, che aveva un vantaggio di valore incredibile. Per ogni euro pagato in Italia si generavano oltre quattro dollari in America. Quindi una ricchezza incredibile".

Teme ricadute sull'occupazione italiana, una riduzione dei redditi dei viticoltori? Che cosa teme di più?

"Temo molto per le aziende che sono molto sbilanciate sul mercato americano, che magari hanno il 50-60% delle loro vendite sul mercato nordamericano. Non si sta parlando di aziende piccole o grandi, ma di aziende che hanno avuto una grande soddisfazione dal mercato americano e hanno puntato tutte le loro risorse su quel mercato. Deve essere un insegnamento per tutti noi: non bisogna avere tutte le uova nello stesso paniere. Al di là di questo momento".

Che cosa potrebbe fare il governo Meloni? Ci sono ancora margini negoziali per ottenere un'esenzione per il vino italiano o è difficile convincere Trump?

"Non c’è da farsi vedere deboli. Io sarei abbastanza sereno per quello che il governo Meloni sta facendo in questo momento perché, ripeto, il danno superiore è in America. Tant'è che c'è l'associazione degli importatori americani che sta facendo una pressione incredibile, una lobby per evitare quest'ulteriore balzello. Siamo al punto che noi potremmo dover sostenere loro. È molto più forte un'azione locale, domestica, sul mercato americano che non andare lì a pietire qualcosa. E poi c'è sempre l'Europa che deve farsi valere. Da qui a gennaio c'è tempo per trattare"