circle x black
Cerca nel sito
 

Deposito cauzionale, l'Italia al bivio, 17 novembre a Roma raccomandazioni Teha e sondaggio Swg sul Drs italiano

Deposito cauzionale, l'Italia al bivio, 17 novembre a Roma raccomandazioni Teha e sondaggio Swg sul Drs italiano
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Martedì 17 novembre, dalle 10 alle 12:30, il Palazzo dell'Informazione (Piazza Mastai 9) ospita il convegno nazionale "Verso un DRS italiano: Esperienze europee, scelte regolatorie e condizioni operative per un deposito cauzionale al servizio dell'economia circolare", promosso da Reloop Platform e dalla campagna A Buon Rendere – molto più di un vuoto, con Teha Group (Knowledge Partner) e Adnkronos (Event & Communication Partner). Il confronto arriva in un momento decisivo. Il Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr, Regolamento (UE) 2025/40) prevede che entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri introducano sistemi di deposito cauzionale (Drs) per bottiglie in plastica monouso fino a tre litri e lattine per bevande, salvo deroga per chi superi l'80% di raccolta separata nel 2026. L'Italia è lontana da questa soglia: a fronte di circa 450.000–470.000 tonnellate di Pet per bevande immesse al consumo ogni anno, la raccolta si ferma tra il 68% e il 70%. Dopo la registrazione dei partecipanti (10:00–10:30), i lavori — moderati dal Vicedirettore di Adnkronos Giorgio Rutelli — si apriranno con l'intervento di Clarissa Morawski, Ceo di Reloop Platform, sull'impatto dei sistemi di deposito cauzionale sull'economia circolare. Seguiranno Enzo Favoino, Coordinatore scientifico di A Buon Rendere, sui benefici del DRS per l'Italia, e Carlo Cici, Partner & Head of Sustainability di Teha Group, che presenterà le raccomandazioni strategiche per costruire il DRS italiano. Roberto Ciccone, Senior researcher di Swg, illustrerà infine le opinioni e le aspettative degli italiani sul sistema di deposito.

Dalle 11:30 alle 12:30 la tavola rotonda istituzionale "Dalla politica all'implementazione: le condizioni per un DRS efficace" riunirà Massimo Milani, Segretario della Commissione VIII Ambiente della Camera; Silvia Roggiani, Segretario della Commissione V Bilancio della Camera; Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase); Giorgio Quagliuolo, Presidente di Corepla; Corrado Dentis, Presidente di Coripet; e Carlo Cici di Teha Group. Al termine dei lavori è previsto un pranzo informale di networking. Il Drs prevede una piccola cauzione — in Europa in genere tra 10 e 25 centesimi — restituita al consumatore quando riconsegna il contenitore vuoto presso il punto vendita. Oggi è operativo in 19 Paesi europei, con tre benefici principali: Raccolta oltre il 90% nei sistemi a regime, con una forte riduzione del littering; Riciclo di qualità "bottiglia a bottiglia" e "lattina a lattina", al posto del downcycling; Benefici per territori e comunità: meno costi di pulizia per i Comuni e nuove forme di soli-darietà. In Austria, nel 2025, le cauzioni donate dai clienti della grande distribuzione hanno superato un milione di euro. Sul fronte legislativo, sono quattro le proposte di legge depositate alla Camera: tre sono all'esame congiunto della Commissione VIII Ambiente (relatore Massimo Milani, FdI), che tra luglio e agosto 2026 ha svolto un primo ciclo di audizioni con le principali associazioni di categoria; una quarta, depositata dalla Lega, non è ancora stata pubblicata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza