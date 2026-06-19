circle x black
Cerca nel sito
 

Di Raimondo (Asstel): "Creare alleanze e strumenti contrattuali adeguati"

Laura Di Raimondo - (Foto Adnkronos)
Laura Di Raimondo - (Foto Adnkronos)
19 giugno 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’organizzazione del lavoro “non può più essere pensata come stabile, ma come un sistema in continua evoluzione”. Per questo è fondamentale costruire “alleanze strutturate tra imprese, sindacati e istituzioni pubbliche, per sviluppare strumenti contrattuali e regolatori adeguati ai nuovi bisogni. L’invecchiamento della popolazione attiva” obbliga a “ripensare la gestione delle carriere lunghe, non più orientate esclusivamente all’uscita dal lavoro, ma alla permanenza sostenibile e alla valorizzazione delle competenze lungo tutto il ciclo professionale”. Parallelamente, è necessario lavorare “sull’attrattività verso i giovani sulla cosiddetta ‘onda di ritorno’: favorire esperienze internazionali per poi creare condizioni per il rientro nel sistema produttivo italiano”. Lo ha detto Laura Di Raimondo, direttrice generale Asstel, partecipando a ‘La demografia cambia la società’ evento organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell’Informazione a Roma.

CTA

Un esempio di “innovazione dal basso riguarda la conversione del salario in welfare - ha spiegato Di Raimondo - Inoltre, per far fronte al cambiamento delle priorità delle nuove generazioni, in particolare la centralità del tempo rispetto al denaro”, è necessario “un ripensamento profondo delle politiche di gestione delle risorse umane, dei salari e dei modelli di lavoro, perché la competitività futura dipenderà dalla capacità di rispondere a bisogni sempre più individualizzati e non più standardizzati per categorie. Siamo di fronte a una transizione, a una trasformazione che tocca la cultura radicata, non solo nelle nostre imprese, nel nostro sistema industriale, nell’economia, ma del sistema Paese. E questo - ha continuato - ci sta spingendo a ragionare in un modo completamente diverso: oggi non tutte le imprese possono fare un piano industriale a cinque anni, perché va rivisto ogni 3-6 mesi”.

Le relazioni industriali sono “strategiche. Un contratto collettivo - ha osservato Di Raimondo - non serve solo a dare una retribuzione seria e di qualità, un lavoro in base alle competenze e la formazione di qualità, ma serve a tutelare il lavoratore nel suo insieme. Dobbiamo ingaggiare le persone superando preconcetti e con interventi stabili: la scelta di fare un figlio è una scelta consapevole che non si gioca è sul singolo bonus one shot, è una scelta di vita. Va accompagnata non solo la scelta di vita del genitore, ma anche la scelta di vita di quel bambino o di quella bambina che nasce e che deve avere un futuro industriale e lavorativo dentro il suo Paese. E questo - ha concluso - lo possiamo fare solo se facciamo rete tutti insieme”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
La demografia cambia la società Welfare Demografia Società Lavoro Imprese Sindacati
Vedi anche
Imprevisto a Bruxelles, pioggia nella sala stampa del Consiglio europeo - Video
Napoli, incendio nel Parco archeologico di Longola - Video
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza