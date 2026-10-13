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Difesa e AI, Ercolani (Rheinmetall Italia): "La guerra tecnologica è sempre più centrale nei conflitti"

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13 ottobre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
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"I conflitti degli ultimi anni hanno un pattern comune, specialmente il conflitto fra Russia e Ucraina e quelli in Medio Oriente: la sovrapposizione in ciascuno di essi di tre conflitti. Il primo è convenzionale, e contiene le stesse dinamiche viste nella Seconda Guerra Mondiale; il secondo conflitto è tecnologico, mentre il terzo è psicologico." Ha detto Alessandro Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall Italia, nel corso dell'evento "Difesa e intelligenza artificiale: Rheinmetall e Connected Mind insieme per la sicurezza cognitiva", che si è tenuto a Roma presso il Centro Studi Americani.

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