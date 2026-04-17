Difesa, Odysight.ai punta sulla Francia: accordo con Gaci per la manutenzione predittiva basata su AI

La manutenzione predittiva entra sempre più nel cuore delle strategie industriali della difesa europea, e passa anche da nuove alleanze tecnologiche. È in questa direzione che si colloca l’accordo tra Odysight.ai e GACI Technologies, che punta a sviluppare e diffondere in Francia soluzioni avanzate di monitoraggio basate su intelligenza artificiale.

L’intesa, annunciata oggi, ha un obiettivo chiaro: accelerare l’adozione delle tecnologie di Visual Predictive Maintenance (Vpm) nel mercato aerospaziale e della difesa francese, uno dei più strategici in Europa. Un segmento in cui l’efficienza operativa, la sicurezza e la riduzione dei costi di manutenzione rappresentano fattori competitivi decisivi.

Al centro della collaborazione ci sono le piattaforme sviluppate da Odysight.ai, che integrano sensori visivi intelligenti e algoritmi di AI per monitorare in tempo reale componenti critici. Il sistema consente di individuare micro-anomalie e variazioni strutturali difficilmente rilevabili con tecnologie tradizionali, anticipando i guasti prima che si verifichino.

Un approccio che, nella logica industriale della difesa, significa soprattutto una cosa: passare dalla manutenzione reattiva a quella realmente predittiva, con impatti diretti sulla continuità operativa e sulla sicurezza delle piattaforme.

In questo contesto, il ruolo di GACI Technologies sarà quello di facilitare l’integrazione e la diffusione delle soluzioni sul mercato francese, mettendo a disposizione competenze ingegneristiche e conoscenza del tessuto industriale locale. Un passaggio chiave per adattare le tecnologie a programmi e clienti specifici, in un ecosistema complesso e altamente regolato.

“Questa collaborazione rappresenta un passo strategico nella nostra espansione europea”, sottolinea il management di Odysight.ai, evidenziando come la Francia rappresenti un hub globale per aerospazio e difesa. “Lavorare con un partner locale ci consente di accelerare l’adozione delle nostre tecnologie in un contesto altamente qualificato e competitivo”.

L’accordo si inserisce infatti in una strategia più ampia di crescita internazionale della società, che punta a consolidare la propria presenza nei principali mercati europei attraverso partnership industriali ad alto valore aggiunto.

Odysight.ai, quotata al Nasdaq, opera con un modello dual-use, applicando le proprie tecnologie sia in ambito civile sia militare. Le sue soluzioni sono già integrate su piattaforme di grandi gruppi internazionali come Boeing e Lockheed Martin, e utilizzate da organizzazioni di primo piano, incluse forze armate e operatori industriali.

In un contesto in cui l’autonomia tecnologica europea è sempre più centrale, l’asse tra innovazione digitale e industria della difesa si conferma uno dei terreni più dinamici. E la manutenzione predittiva basata su AI si candida a diventare uno dei pilastri di questa trasformazione.