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Digitale, Gola (Open Fiber): "Infrastruttura in fibra moltiplicatore di ricchezza"

"Celebrazione del made in Italy connesso allo sviluppo della rete ottica"

Giuseppe Gola
Giuseppe Gola
13 aprile 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Oggi celebriamo un Made in Italy connesso allo sviluppo della fibra ottica, per questo portiamo esempi di imprese molto diverse, delocalizzate, che avendo questo tipo di strutture sono riuscite a mantenere la loro posizione geografica e allo stesso tempo a produrre e vendere in località molto diverse, tessendo rapporti anche con clienti a distanza”. Così Giuseppe Gola, amministratore delegato Open Fiber, intervenendo all’incontro ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’ organizzato oggi a Roma nell’ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale dedicata alle eccellenze nostrane. L’iniziativa è stata incentrata sul ruolo della connettività nello sviluppo del tessuto economico ed imprenditoriale del Paese nonché sull’innovazione e sulla competitività dei territori e ha visto confrontarsi istituzioni, imprese e mondo associativo.

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Poi aggiunge: “Quello citato è un esempio molto chiaro di come l'infrastruttura in fibra sia un moltiplicatore di ricchezza anche per il sistema Paese. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo assistito alla presentazione di un rapporto di Deloitte che dimostra come un 1 euro investito sull'infrastruttura del nostro progetto Bul (Banda ultra larga) abbia generato 4,4 euro di Pil, quindi a fronte di un investimento inferiore ai 5 miliardi di investimento sono stati realizzati oltre 20 miliardi di Pil. Questo è un risultato importante ma che soprattutto dà l'idea di come l'infrastruttura in fibra non sia solo un'infrastruttura tecnologica, ma di sviluppo del Paese e di crescita sociale”.

Gola, infine, conclude: “Adesso abbiamo una rete molto ampia e molto diffusa, stiamo completando il progetto Pnrr, il tema vero è crescere l'adozione. Siamo quasi a 4 milioni di clienti connessi però abbiamo circa 17 milioni di unità immobiliari per cui dobbiamo accelerare il processo di adozione della fibra superando la vecchia infrastruttura in rame”.

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Fibra ottica Made in Italy Pnrr
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