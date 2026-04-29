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Digitale: iliad presenta proposta per accelerare reti mobili in Italia

29 aprile 2026 | 06.16
Redazione Adnkronos
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Iliad lancia 'Più Veloci', un piano strategico per accelerare lo sviluppo delle reti mobili in Italia in vista delle sfide al 2040. Al centro della proposta: più frequenze, maggiore potenza del segnale, investimenti e qualità diffusa. L'iniziativa arriva in un momento chiave, con la scadenza nel 2029 delle licenze per l'uso del 73% delle frequenze complessivamente usate in Italia per la telefonia mobile. Le scelte dei prossimi mesi saranno decisive per garantire concorrenza, innovazione e crescita economica. Iliad punta così ad aprire il dibattito e a costruire un sistema digitale più competitivo per cittadini e imprese.

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