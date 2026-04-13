Digitale, Moretti (Moretti Design): "Connettività garantisce efficienza e produttività"

"Moretti Design è un’azienda nata nel 1960 e ha visto il cambiamento graduale un po’ in tutte le fasi della sua vita, compreso l’arrivo della fibra ottica, indispensabile per promuoversi ai mercati esteri ed internazionali". Sono le parole di Stefano Moretti, amministratore delegato di Moretti Design, partecipando all’evento organizzato oggi a Roma da Open Fiber in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile. Intitolato ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’, l’incontro ha promosso il confronto tra istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo associativo sul tema della connettività, il cui ruolo è sempre più centrale.

“Senza la fibra oggi non potremmo fare innumerevoli cose - prosegue Moretti - come essere molto più efficienti nella produttività grazie proprio alla connettività tra macchine e uomo, diventa quindi un punto di svolta per quello che è il futuro delle aziende italiane”.

Poi conclude: “La connettività che promuove Open Fiber permette di produrre in tempi più rapidi e di essere maggiormente competitivi in quelle che sono le vendite internazionali anche in quei Paesi emergenti che per entrare tendono ad abbassare il prezzo, noi siamo costretti grazie alla qualità e alla passione che gli italiani sono soliti mettere nel lavoro, a competere in questo mercato globale".