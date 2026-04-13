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Digitale: Moretti (Moretti Design), 'fibra ottica indispensabile per competitività'

13 aprile 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
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"Moretti Design ha visto il cambiamento graduale un po' in tutte le fasi della sua vita, compreso l'arrivo della fibra ottica, indispensabile per promuoversi ai mercati esteri ed internazionali. Senza la fibra oggi non potremmo essere più efficienti nella produttività. La connettività tra macchine e uomo diventa un punto di svolta per il futuro delle aziende italiane". Sono le parole di Stefano Moretti, amministratore delegato di Moretti Design, partecipando all'evento organizzato a Roma da Open Fiber in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy che cade il 15 aprile.

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