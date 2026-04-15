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Disney taglia mille posti di lavoro, la prima mossa del nuovo Ceo D'Amaro

Dopo quasi vent'anni Bob Iger ha lasciato la direzione della Walt Disney Company meno di un mese fa. Il nuovo Ceo vuole "snellire le nostre operazioni in varie aree dell'azienda"

Walt Disney Company - Ipa
Walt Disney Company - Ipa
15 aprile 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il colosso statunitense dell'intrattenimento e dei media Disney ha iniziato a tagliare fino a 1.000 posizioni, in una delle prime mosse significative sotto la guida del nuovo Ceo, Josh D'Amaro. In una nota ottenuta dai media, D'Amaro ha scritto: "Abbiamo assistito a molti cambiamenti negli ultimi anni, sia all'interno dell'azienda che nei nostri settori". Disney "eliminerà ruoli in alcune aree aziendali e ha iniziato a informare i dipendenti interessati", ha affermato. "Negli ultimi mesi, abbiamo esaminato i modi in cui possiamo snellire le nostre operazioni in varie aree dell'azienda per garantire di offrire la creatività e l'innovazione di livello mondiale che i nostri fan apprezzano e si aspettano da Disney", ha scritto D'Amaro nella sua nota.

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"Considerato il ritmo rapido dei nostri settori, questo ci impone di valutare costantemente come promuovere una forza lavoro più agile e tecnologicamente avanzata per soddisfare le esigenze di domani", ha concluso. L'amministratore delegato ha osservato che i licenziamenti riflettono una revisione in corso su come gestire le risorse in modo più efficace e reinvestire nell'attività. I licenziamenti avranno ripercussioni a catena negli studi televisivi e cinematografici della Disney, nel colosso sportivo Espn, nella sua unità di prodotti e tecnologia, nelle funzioni aziendali e nel marketing, ha riportato martedì il Los Angeles Times, citando una fonte anonima.

Il report ha rilevato che Disney impiegava circa 230.000 persone alla fine dello scorso anno, il che significa che i tagli interesseranno meno dell'1% della sua forza lavoro globale. Come molti studi di Hollywood, Disney sta cercando di adattarsi ai minori profitti derivanti dallo streaming rispetto a quelli che otteneva in passato dalla televisione tradizionale, nonché al calo degli incassi al botteghino e all'intensa concorrenza delle aziende tecnologiche, secondo il report.

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josh d'amaro disney josh d’amaro disney nuovo ceo disney
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