Ebner (Cam. Commercio Bolzano): "Nord e Sud dialogano con il linguaggio dei sapori"

Lancio della campagna 'Cosenza-Bolzano Food Express', presso la delegazione della Regione Calabria a Roma

Ebner (Cam. Commercio Bolzano):
30 ottobre 2025 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo a una fermata, ma il capolinea è ancora lontano. Questo è stato un progetto importante e lungimirante: abbiamo cercato di unire realtà alternative e non concorrenziali. L’interesse della Camera di commercio è sostenere le imprese, non solo vendendo prodotti ma costruendo dialogo tra Nord e Sud con il linguaggio universale dei sapori e dei saperi. Nel nostro piccolo, cerchiamo di favorire l’avvicinamento tra culture e tradizioni. Questa complementarità ha funzionato e può funzionare anche in futuro, creando connessioni solide”. Lo ha dichiarato Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano, durante il lancio della campagna 'Cosenza-Bolzano Food Express', presso la delegazione della Regione Calabria a Roma.

“Tutte le aziende interessate - ha evidenziato Ebner - vengono informate e coinvolte. La Camera di commercio di Bolzano conta 61.000 imprese, di cui 21.000 nel settore agricolo, dove i nostri prodotti principali restano latte, vino e mela”.

