Eccellenza e Innovazione: aperte le iscrizioni ai concorsi targati Egnews

Il mondo dell'enogastronomia di qualità torna protagonista su Egnews. Sono ufficialmente aperte le call per due dei concorsi più attesi e prestigiosi del panorama nazionale: il Venice International Wine Trophy e il Premio Mediterraneo Packaging. Due occasioni imperdibili per le cantine e i produttori che desiderano far valutare l’eccellenza dei propri vini fermi e l'originalità delle proprie scelte comunicative da giurie d’eccezione.

Venice International Wine Trophy: i grandi vini fermi in scena

Il Venice International Wine Trophy si conferma il punto di riferimento per il mondo della produzione vitivinicola di qualità, con un focus specifico e autorevole sui vini fermi. Il concorso rappresenta una vetrina globale per le migliori espressioni dei territori, dai bianchi di carattere ai grandi rossi da invecchiamento.

• Il valore aggiunto: Oltre alla giuria tecnica composta da esperti, sommelier e giornalisti, il concorso ripropone la Giuria Popolare “Wine Lover”, che valuta i vini conoscendone l’etichetta, simulando l’esperienza d’acquisto reale e offrendo un feedback commerciale diretto alle aziende.

• Obiettivo: Valorizzare la capacità di interpretare il vitigno e il terroir, offrendo ai produttori un riscontro sia critico che di mercato. Invitiamo tutti gli interessati a consultare il portale di Egnews per consultare il regolamento e formalizzare l'iscrizione.

Premio Mediterraneo Packaging: dove la forma incontra la sostanza

In un mercato sempre più competitivo, il packaging non è solo un contenitore, ma un elemento narrativo fondamentale. Il Premio Mediterraneo Packaging si pone l'obiettivo di valorizzare le aziende che sanno coniugare estetica, funzionalità e sostenibilità.

• Cosa viene premiato: Il concorso si divide in due momenti di valutazione: il 50% del punteggio è dedicato allo studio grafico, all'originalità e alla sostenibilità del packaging; il restante 50% è riservato alla valutazione qualitativa (assaggio tecnico) del prodotto contenuto.

• Categorie: Il concorso è aperto a vini, prodotti in bag-in-box, oli extravergine di oliva, distillati e acquaviti. Un riconoscimento che premia la capacità di distinguersi in uno scaffale sempre più affollato.

Come partecipare

Per scaricare i regolamenti, visionare le schede tecniche e procedere con l'iscrizione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale www.egnews.it, dove troverete tutti i contatti della redazione per assistenza dedicata e per l'invio dei campioni.

Non perdete l’occasione di far brillare la vostra eccellenza: il palcoscenico di Egnews è pronto ad accogliere le vostre candidature.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, la redazione di Egnews è a vostra completa disposizione attraverso i canali ufficiali indicati sul portale.