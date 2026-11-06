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Ecomondo, Astolfi: "Le imprese che investono nell'economia circolare sono più solide e resilienti"

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06 novembre 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
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"Dal nostro osservatorio di Ecomondo le imprese che hanno investito in modelli circolari sono quelle che oggi sono più solide a livello internazionale e sono quelle che quindi sono più in grado di affrontare questi gravi problemi anche geopolitici e di dipendenza dagli altri Paesi". Alessandra Astolfi, Global exhibition director della divisione Green and technology di Italian Exhibition Group, indica nell'economia circolare una leva per rafforzare la competitività e la capacità di risposta delle imprese alle fragilità degli scenari internazionali. Da Ecomondo arriva quindi l'invito a proseguire su questa strada: "La cosa più urgente e più importante oggi che chiedono i giovani e che chiede la società civile è quella di mitigare i cambiamenti climatici attraverso comportamenti, azioni e politiche che siano assolutamente in linea con queste necessità".

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