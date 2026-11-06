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Youssef Siher, Procura di Milano rinuncia a Riesame: indagini vanno avanti

I primi sviluppi potrebbero arrivare dall'analisi dei dispositivi informatici sequestrati all'uomo e alla moglie Sagia Hammoud

Youssef Siher - (Ipa)
Youssef Siher - (Ipa)
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06 novembre 2026 | 12.06
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Milano rinuncia al Riesame nei confronti di Youssef Siher, il ricercatore pro Pal, amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre' nate dopo il fine settimana di devastazione e saccheggi in centro a Milano, fermato con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. La Procura non insiste sulle esigenze cautelari che avevano portato al fermo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre scorso. Una scelta che non ferma l'indagine sulla presunta rete di contatti di Siher su cui sta lavorando anche la Procura di Genova. I primi sviluppi potrebbero arrivare dall'analisi dei dispositivi informatici sequestrati all'uomo e alla moglie Sagia Hammoud, anche lei indagata per gli stessi reati.

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