La Procura di Milano rinuncia al Riesame nei confronti di Youssef Siher, il ricercatore pro Pal, amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre' nate dopo il fine settimana di devastazione e saccheggi in centro a Milano, fermato con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. La Procura non insiste sulle esigenze cautelari che avevano portato al fermo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre scorso. Una scelta che non ferma l'indagine sulla presunta rete di contatti di Siher su cui sta lavorando anche la Procura di Genova. I primi sviluppi potrebbero arrivare dall'analisi dei dispositivi informatici sequestrati all'uomo e alla moglie Sagia Hammoud, anche lei indagata per gli stessi reati.