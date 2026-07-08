Economia del mare, Testa (OsserMare): "Settore in crescita e sostenibile anche socialmente"

"Questa economia ha una forte spinta innovativa e quindi capacità di restare al passo e di saper utilizzare le nuove tecnologie e le nuove tecniche, fermo restando che alcuni settori, pensiamo alla cantieristica, necessitano ancora di figure storiche, penso al maestro d'ascia: abbiamo bisogno di giovani che conoscono e sanno interpretare le nuove innovazioni che la tecnologia ci propone". Lo dichiara Antonello Testa, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sull'Economia del Mare OsserMare, nel corso della presentazione del XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, presentato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito del Blue Forum 2026.