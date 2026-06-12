circle x black
Cerca nel sito
 

Educazione: Camussi (UniMib), ' "Diritto a stare bene" per offrire rete di servizi psicologici gratuiti'

12 giugno 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La campagna "Diritto a stare bene" nasce come una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare dedicata alla costruzione di una rete di servizi psicologici pubblici gratuiti, accessibili e presenti nei luoghi della quotidianità delle persone. Il lavoro che abbiamo fatto con Coop si è particolarmente intersecato con il tema dell'educazione alle relazioni, rispetto alle quali Coop aveva già fatto un lavoro importante di ricerca, di cui anch'io sono stata parte rispetto ai desideri dei genitori, su chi potessero essere i professionisti e professioniste più adatte a fare questo e la risposta è stata che ad essere più adatti sono gli psicologi e le psicologhe". Così Elisabetta Camussi, Psicologa Sociale Università Milano Bicocca e componente del comitato scientifico di "Diritto a stare bene", intervenuta oggi a Roma alla tappa della campagna di Coop sulla differenza di genere "Close the Gap", che il 12 giugno ha trovato il suo spazio nella Capitale all'interno della Galleria Alberto Sordi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Rapina in gioielleria con armi a salve e fumogeni a Novate Milanese, i video girati nel centro commerciale
Sicilia, casellanti truccavano pedaggi sull'A20: come avveniva la truffa - Video
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza