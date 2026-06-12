Educazione: professor Galiano, 'serve personale specializzato per trattare temi affettivi'

"Si teme sempre che la scuola faccia ingerenza parlando di un tema che andrebbe affrontato a casa, ma la verità è che gli studenti affrontano questi temi in maniera sana solo in classe. Quando l'argomento emerge tramite la poesia o la letteratura, i ragazzi si accendono, ma non possiamo occuparcene noi insegnanti, servirebbero psicologi e personale specializzato". Così Enrico Galiano, professore e scrittore, in occasione della tappa romana della campagna di Coop sulla differenza di genere "Close the Gap", nella Galleria Alberto Sordi.