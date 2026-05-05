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Efficienza energetica: sbarca in Abruzzo "L'Enel energy bar" per rispondere a tutte le domande dei cittadini

Appuntamento a Pescara e all’Aquila per i workshop aperti a tutta la cittadinanza su come rendere più efficiente la propria abitazione e risparmiare in bolletta

Efficienza energetica: sbarca in Abruzzo
05 maggio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sbarca in Abruzzo con un doppio appuntamento a Pescara e L’Aquila l’Enel Energy Bar, il nuovo format proposto dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo e aperto a tutta la cittadinanza per offrire una finestra di approfondimenti sui temi legati al mondo dell’energia, sempre più attuali e centrali nella vita quotidiana dei cittadini. Come rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie anche a un ventaglio di soluzioni smart per la casa: su queste e altre domande risponderà un esperto di efficienza energetica lunedì 11 maggio alle ore 15:00 presso lo Spazio Enel di Pescara, in Via Conte di Ruvo 5, e giovedì 14 maggio alle ore 15:00 presso lo Spazio Enel de L’Aquila in via Alessandro Volta 1.

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In occasione di questi incontri, oltre a un buon caffè pomeridiano e a un gadget per tutti i partecipanti, saranno fornite informazioni utili per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare come ridurne la spesa, con la possibilità di ottenere consigli ad hoc personalizzati. Ci sarà anche la possibilità di scoprire nuovi strumenti in negozio, come Enel Lumiè, il simulatore che aiuta a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione con soluzioni all’avanguardia per la casa.

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Tag
efficienza energetica risparmio bolletta soluzioni smart casa energia
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