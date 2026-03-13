circle x black
Energia, cinque leader a Costa: "Ets essenziale per l'Ue"

Lettera al presidente del Consiglio Europeo in vista del vertice della settimana prossima.

13 marzo 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
L'Emissions Trading System (Ets), il sistema Ue per lo scambio di quote di emissioni di Co2, è "essenziale" per il futuro dell'Europa. Lo scrivono, in una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del prossimo summit, cinque capi di Stato e di governo dell'Ue, in particolare il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, la premier danese Mette Fredriksen, il finlandese Petteri Orpo, lo svedese Ulf Kristersson e il portoghese Luis Montenegro.

Il prossimo Consiglio Europeo, sottolineano, "rappresenta un'opportunità cruciale per riaffermare il nostro impegno collettivo verso gli obiettivi climatici e gli strumenti che li rendono possibili. Un quadro energetico-climatico solido, prevedibile e integrato, ancorato a un robusto sistema di scambio di quote di emissioni (Ets) e combinato con i nostri sforzi per la competitività, è essenziale per il futuro dell'Europa. Confidiamo che le nostre conclusioni riflettano questa visione e indichino la strada per azioni decisive nei prossimi mesi". L'Italia ha chiesto la sospensione dell'Ets, in attesa di una sua revisione.

