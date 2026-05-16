circle x black
Cerca nel sito
 

Energia, Dell'Orco (Italgas Reti): "Da sistema gas italiano prova di grande resilienza"

Lorenzo Dell'Orco - (Foto Adnkronos)
Lorenzo Dell'Orco - (Foto Adnkronos)
16 maggio 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il sistema gas italiano sta dando grande prova di resilienza in questa fase di crisi energetica dovuta allo Stretto di Hormuz, non c'è shortage di materia prima e questa è la cosa principale a cui deve rispondere un sistema come quello gas e questo è la riprova che il nostro sistema è un punto di eccellenza a livello internazionale. Come Italgas gestiamo in particolare la distribuzione locale che serve imprese e soprattuto famiglie e ricordiamo che oggi e ancora in futuro il gas è una risorsa essenziale per soddisfare i fabbisogni energetici delle famiglie e delle imprese italiane". Così con Adnkronos Lorenzo Dell'Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, conversando a margine di Capri Talks in corso a Capri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
energia crisi energetica sistema gas italiano resilienza
Vedi anche
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza