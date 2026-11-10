Energia: Petronas e i-TES lanciano batterie termiche per recuperare il calore di scarto

Dalla collaborazione tra le due aziende torinesi nasce Iona ThermaBatt, una nuova tecnologia che consente di immagazzinare e riutilizzare l'energia termica dispersa. Applicazioni previste nell'industria, nell'edilizia e nei data center

Recuperare il calore che normalmente viene disperso nei processi industriali, immagazzinarlo e renderlo nuovamente disponibile quando serve, riducendo consumi energetici ed emissioni. È l'obiettivo di PETRONAS Iona ThermaBatt, la nuova gamma di batterie termiche sviluppata da PETRONAS Lubricants International (PLI) e i-TES, azienda torinese specializzata nei sistemi di accumulo energetico. La tecnologia, presentata oggi a Santena, nasce da una collaborazione avviata nel 2020 e punta a offrire una soluzione per migliorare l'efficienza energetica di impianti industriali, edifici e infrastrutture digitali.

Al centro dell'innovazione ci sono i materiali a cambiamento di fase (Phase Change Materials, PCM), interamente di origine biologica, capaci di assorbire, conservare e rilasciare energia termica. Il principio è quello del calore latente: durante la fase di carica, il materiale passa dallo stato solido a quello liquido assorbendo calore; quando l'energia serve nuovamente, il processo si inverte, restituendo il calore accumulato.

Rispetto ai sistemi di accumulo tradizionali, che utilizzano mezzi come l'acqua, questa tecnologia consente, secondo le aziende, di immagazzinare maggiori quantità di energia in spazi più contenuti e di operare in intervalli di temperatura controllati. Una caratteristica particolarmente interessante per quei settori in cui la gestione del calore rappresenta una sfida crescente, dai processi industriali ai data center, fino ai sistemi di riscaldamento e teleriscaldamento.

La nuova gamma combina le competenze di PETRONAS nella ricerca sui materiali avanzati, sviluppate presso il Global Research & Technology Centre di Santena, con l'esperienza di i-TES nella progettazione di batterie termiche. La disponibilità di materiali con differenti temperature di fusione permette di adattare i sistemi a diverse fonti energetiche, tra cui pompe di calore, caldaie a gas e biomassa e impianti industriali.

"L'impiego dei materiali a cambiamento di fase rappresenta una frontiera tecnologica decisiva per la gestione termica", spiega Andrea Dolfi, Head of R&D Fluid Technology Solutions di PETRONAS Lubricants International. "Il lavoro congiunto con i-TES ci ha permesso di trasformare studi complessi sui materiali avanzati in applicazioni concrete". La possibilità di recuperare il calore in eccesso e renderlo nuovamente utilizzabile, sottolinea Dolfi, rappresenta un passo significativo per aiutare le industrie a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni.

Per Noemi Muscarà, Chief of R&D e socia fondatrice di i-TES, il progetto dimostra il valore di una collaborazione tecnologica di lungo periodo. "Abbiamo così trasformato la tecnologia PCM in un vero e proprio fattore di efficienza", afferma, evidenziando come l'ampia gamma di temperature di fusione consenta di abbinare le batterie termiche a differenti fonti energetiche.

Con Iona ThermaBatt, PETRONAS amplia il proprio portafoglio di soluzioni per la gestione dell'energia, mentre i-TES consolida un percorso di innovazione avviato a Torino nel 2016. L'obiettivo comune è contribuire alla decarbonizzazione valorizzando una risorsa spesso inutilizzata: il calore già prodotto, che anziché disperdersi può essere recuperato e impiegato nuovamente.